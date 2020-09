Sport Kort: Duitser Draisaitl beste speler in NHL

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

IJshockey: Duitser Leon Draisaitl beste speler van NHL

07.44 uur: Niet een Amerikaan of een Canadees, maar de Duitser Leon Draisaitl is gekozen tot beste ijshockeyer van de NHL. De 24-jarige aanvaller van Edmonton Oilers kreeg de meeste stemmen in de verkiezing onder ijshockeyjournalisten. Naast de Hart Memorial Trophy voor de meest waardevolle speler (MVP) ontving Draisaitl ook de Ted Lindsay Award, de prijs die de spelersvakbond van de NHL jaarlijks uitreikt aan de uitblinker van het jaar.

De ijshockeyer uit Keulen maakte in de reguliere competitie 110 punten: 43 goals en 67 assists. Draisaitl kreeg daarvoor al de Art Ross Trophy voor de ’topscorer’ van de NHL.

„Dit is een grote eer”, zei Draisaitl, na Dirk Nowitzki de tweede Duitser die tot MVP wordt gekozen in een grote Amerikaanse sportcompetitie. Basketballer Nowitzki was in het seizoen 2006-2007 de meest waardevolle speler van de NBA. „Voor mij persoonlijk is dit heel mooi. Maar er gaat niets boven het winnen van de Stanley Cup”, zei Draisaitl. „Als ik deze twee awards kon inruilen voor de Stanley Cup, dan zou ik dat direct doen.” Edmonton Oilers werd dit seizoen al vroeg in de play-offs uitgeschakeld.