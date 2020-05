Bayern deelt Dortmund flinke dreun uit

De ploeg van trainer Hansi Flick won het bezoek aan de rivaal met 1-0 en heeft nu (met nog zes speelronden te gaan) een voorsprong van zeven punten op Die Borussen. Een marge die Bayern normaal gesproken niet meer prijs geeft in het restant van de competitie.

Kimmich matchwinnaar

Joshua Kimmich werd kort voor rust matchwinnaar, door met een bekeken stiftbal te scoren. Borussia-keeper Roman Bürki, die in het verleden ook al regelmatig de fout in ging, leek de bal te kunnen hebben, maar kwam niet verder dan wat gegrabbel. Met bal en al belandde Bürki in het net.

Na twintig minuten had Bayern via Serge Gnabry de score al kunnen openen, maar een attente Lukasz Piszczek werkte de bal uit de doelmond. Na rust was Erling Braut Haaland dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot werd door Jerome Boateng aangeraakt waarna de bal naast verdween. Ondanks het feit dat Boateng de bal op zijn arm kreeg, ging de bal niet op de stip.

Lewandowski

Borussia probeerde het in de slotfase wel, maar kwam niet echt dicht bij de 1-1. Sterker, met een bal op de paal van Robert Lewandowski was Bayern dichter bij een tweede treffer dan Borussia bij de gelijkmaker.

