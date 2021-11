Russische topschaatsers geweerd door Verenigde Staten

De schaatsers wilden vanaf Schiphol in Amsterdam naar Salt Lake City vertrekken, maar mochten niet op het vliegtuig stappen. Inmiddels zijn ze weer terug in eigen land, mede omdat ze anders te veel trainingsachterstand oplopen. Ze hebben stille hoop dat ze binnen afzienbare tijd alsnog naar de VS mogen reizen, maar zitten tot dusver in onzekerheid. De internationale schaatsunie (ISU) is behoorlijk teleurgesteld en heeft woensdagmiddag een brandbrief gestuurd naar het Amerikaans én Internationaal Olympisch Comité.

„Ik heb begrepen dat het momenteel op het hoogste niveau in Amerika wordt besproken”, zegt Jan Dijkema, voorzitter van de ISU, woensdagavond. „We hebben stevig benadrukt dat er op korte termijn voor moet worden gezorgd dat de Russische schaatsers naar Salt Lake City kunnen reizen, want het gaat hier om kwalificatiemomenten voor de Winterspelen van Peking. En de schaatsers zouden, net als bijvoorbeeld de tennissers, onder de uitzonderingsbepalingen voor topsporters vallen.”

Waarom daarover nu toch moeilijk wordt gedaan, weten Dijkema en de ISU naar eigen zeggen niet. „We hopen vooral dat er zo spoedig mogelijk een oplossing wordt gevonden, want dit is zeer onwenselijk. Ik ga er nog steeds van uit dat de Russische schaatsers zullen deelnemen aan de World Cup in Salt Lake.”

De eerste Nederlandse schaatsers zijn eerder deze week al probleemloos naar Noord-Amerika gereisd. De meeste nationale toppers staan ’gewoon’ aan de start bij de derde World Cup van het seizoen; van Ireen Wüst, Jutta Leerdam en Irene Schouten tot Kjeld Nuis, Thomas Krol en Kai Verbij. Net zoals de Russen moeten ook de Nederlanders de komende weken nog stevig aan de bak om het maximum aantal startbewijzen (negen per sekse) te bemachtigen voor de Winterspelen van Peking.