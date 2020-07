Dít zijn de vijf grootste voetbaldompers van Oranje

Wesley Sneijder, en op de achtergrond Dirk Kuyt, in tranen na de verloren WK-finale van 2010. Ⓒ ANP/HH

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat het Nederlands elftal in het Zuid-Afrikaanse Soccer City de WK-finale verloor van Spanje (0-1, na verlenging). Inmiddels kunnen we termen als ‘de teen van Casillas’ en ‘het doelpunt van Iniesta’ niet meer horen of zien. Hierbij vijf andere decepties die nog altijd voor heftige huiveringen zorgen bij de Oranjefan.