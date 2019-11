Valse start voor handbalsters op WK

Na het vertrek van sterspeelster Nycke Groot, sterkhouder Maura Visser en eerder al Yvette Broch (beste cirkelspeelster ter wereld) voerde bondscoach Emmanuel Mayonnade in de afgelopen periode een flinke verjonging door in de selectie. Zo maken Annick Lipman (20), Larissa Nüsser en Bo van Wtering (20) hun debuut op een eindtoernooi. Bij de laatste twee EK’s als WK’s veroverden de handbalsters in beide gevallen een keertje zilver en brons. Ondanks de diverse wijzigingen zijn de verwachtingen op dit WK opnieuw hoog.

Tegen Slovenië kwam Nederland niet goed uit de startblokken. Keepster Tess Wester moest in een mum van tijd driemaal de bal uit het net vissen en daardoor stonden er al snel de 3-0 en 5-2 en 7-3 achterstanden op het scorebord. Bij die laatste score riep Mayonnade via een time-out de Nederlandse meiden bij elkaar. Even moesten de puntjes op de i worden gezet. De korte break zorgde niet voor het gewenste effect. Na een kwartier spelen was het vier nog altijd vier doelpunten (10-6).

Defensief kwetsbaar

In het vervolg leek Oranje beter in het spel te komen. Er was sprake van een geleidelijke ommekeer, die werd ingeleid door een gemiste strafworp van Slovenië. Daarna verkleinde de Nederlandse formatie de marge snel naar slechts één goal (10-9). Toch kon het gebeuren dat slechts enkele minuten later het verschil weer vier treffers in Sloveens voordeel bedroeg. Maar het spel golfde op en neer, waarbij Wester een strafworp stopte en Nederland zich opnieuw terugknokte in de wedstrijd en de schade tot aan de rust toch beperkt hield tot slechts een 15-14 achterstand.

In de tweede helft kwam Oranje in rap tempo langszij: 18-18. Debutante Nüsser bracht de ploeg van Mayonnade vervolgens zelfs voor de eerste keer in de wedstrijd op voorsprong. Toch liet Oranje zich opnieuw verrassen door Slovenië en moesten de handbalsters opnieuw lijdzaam toezien dat de opponent met uitblinkster Tjasa Stanko de achterstand omboog en uitliep naar drie doelpunten verschil. Daarna was het verzet van Nederland, dat vooral defensief kwetsbaar oogde, gebroken en kende de ’meiden van Mayonnade’ zo met een ruime nederlaag van 26-32 een valse start op het wereldkampioenschap. Het herstel moet zich onmiddellijk in de volgende wedstrijd met Angola aandienen.

Laura van der Heijden in actie voor Oranje. Ⓒ ANP

Programma & uitslagen

Zaterdag 30 november: Nederland - Slovenië 26-32

Maandag 2 december 07:00 uur: Angola - Nederland

Dinsdag 3 december 07:00 uur: Nederland - Cuba

Donderdag 5 december 10:00 uur: Servië - Nederland

Vrijdag 6 december 12:30 uur: Nederland - Noorwegen

Kwalificatie

De eerste drie landen uit elke vier poules kwalificeren zich voor de hoofdfase van het wereldkampioenschap, waarin twee groepen van zes landen ontstaan. De punten die zijn behaald tegen eveneens geplaatste landen tellen mee in het vervolg van het toernooi. Bij het bereiken van de hoofdfase speelt Oranje nog drie duels tegen de nieuwe opponenten. Vervolgens plaatsten de beste twee landen van elke groep zich voor de halve finales.

Nederland is zeker van deelname aan het Olympisch Kwalificatie Toernooi als het bij de eerste zeven landen eindigt, of als een ander Europees land de wereldtitel pakt. De wereldkampioen plaatst zich rechtstreeks voor de Spelen van volgend jaar in Tokio.