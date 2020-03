Sanne Wevers: ’Kijken hoe dit in mijn voordeel kan uitpakken’

De winnares van olympisch goud op de balk bij de Spelen van Rio 2016 wil nu het liefst zo snel mogelijk schakelen. „Kijken hoe dit in mijn voordeel kan uitpakken om er volgend jaar op mijn best te staan.”

„Ik ben dankbaar voor de moed en kracht die nodig is geweest om dit besluit te nemen”, roemt Wevers de hoogste sportbazen. „Het is heel bijzonder dat dit gebeurt, een historische beslissing en de juiste ook in deze situatie.”

Sinds afgelopen week had ze thuis in Heerenveen zelfs een balk in de kamer staan, geregeld door Janssen-Fritsen, fabrikant van onder meer turntoestellen. „Die mag ook blijven zo lang we niet de hal in kunnen. Kan ik in ieder geval de basisdingetjes doen. We hopen dat we weer zo snel mogelijk echt kunnen trainen.”

Natuurlijk was het niet ideaal, trainen in de huiskamer. „Ook daarom is het wel een opluchting. We zaten niet in een situatie dat je de voorbereiding kunt doen die nodig is. Als turnster loop je, meer dan in veel andere sporten, snel een achterstand op. Eventueel pas vanaf 1 juni weer volledig kunnen trainen, dat was eigenlijk niet te doen.”

Nee, aan stoppen denkt de 28-jarige Wevers niet. „Al wist ik wel dat dit mijn laatste Spelen zouden worden. Nog eens vier jaar naar Parijs toewerken, dat was niet het plan. Ik voel nu zeker niet: nou moet ik nog een jaar. We gaan nu gewoon snel bekijken hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op de Spelen volgend jaar.”

Epke Zonderland Ⓒ ANP

Epke Zonderland: „Het is wel balen’

Epke Zonderland begrijpt de beslissing om de Spelen uit te stellen, maar was voor zijn gevoel wel op de goede weg naar Tokio. „Het zat natuurlijk wel in mijn achterhoofd en ik begrijp het zeker: de volksgezondheid staat voorop. Maar balen is het wel. Ik zat echt in een goede flow en hoopte dat af te maken. Nu moet ik het weer even laten varen. Qua periodisering komt er een heel seizoen bij. Ik heb tijd nodig om daarover na te denken en de juiste beslissing te nemen.”

