Biertjes bezorgen Bernal hoofdpijn

„Ik heb redelijk veel hoofdpijn. Daar zal de opname van het bier gisteren wel de oorzaak van zijn. En ja de pintjes gingen vlot naar binnen.”, tekende Het Nieuwsblad op uit de mond van Bernal.

Na Aalst start Bernal dinsdag ook in Roeselare. „België is een echt wielerland. De Tourstart was hier in jullie land. Dus eigenlijk is de cirkel nu rond”, aldus Bernal. „Kijk eens hoeveel volk hier staat. Iedereen wil wel op de foto met mij of vraagt een handtekening. Ik kijk ernaar uit wat ons staat te verwachten in dit criterium. En ik ga genieten van deze gele trui. En hoop natuurlijk te kunnen winnen. Maar de benen voelen echt wel loom aan. Het was een veel te korte nacht.”

Bernal kreeg gelijk. In de eindsprint moest hij het afleggen tegen de jonge Belg Remco Evenepoel.