Geen botbreuken bij Badr Hari

„Onderaan die enkel zat zeg maar een soort gat, met daarboven een flinke zwelling. Daarom dachten ze dat die spier was afgescheurd en dat die naar boven was geschoten”, vervolgde Passenier. „Maar dat konden ze afgelopen nacht niet zien in het ziekenhuis.” Hari gaf zaterdagavond in een volgepakt Gelredome in de derde ronde geblesseerd op. Raakte hij drie jaar geleden in de tweede ronde geblesseerd aan zijn arm, dit keer liep hij bij een draaitrap dus een kwetsuur aan zijn enkel op.

Passenier zag van dichtbij hoe de blessure tot stand kwam. „Badr maakte een draaitrap en kwam daarna ongelukkig terecht. Hij viel raar, als het ware met zijn gehele gewicht op één been. En toen knakte-ie er doorheen. Ik zei nog: ’Je moet opstaan’. Maar dat ging niet meer. Dan houdt het op.”

Verhoeven kreeg zaterdagavond tijdens een spetterende openingsfase twee keer acht tellen, maar won uiteindelijk toch omdat Hari niet verder kon. Huilend op een brancard verliet de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst het stadion waar Vitesse voetbalt. Grote vraag is of de 35-jarige Hari zich nog een keer kan opladen voor een titanengevecht met de Brabander die al vijf jaar wereldkampioen is. Hij stond de afgelopen jaren lang aan de kant door een gevangenisstraf en dopingschorsing. Is zijn lichaam nog wel sterk genoeg voor een zware sport als kickboksen?

„Laat hem nu maar eerst gezond en fit worden”, stelde Marschall Zelaznik, de grote baas van kickboksorganisatie Glory. „Dan zien we wel. Zo’n wedstrijd als deze heb je niet zo maar georganiseerd. Daar komt veel bij kijken.” Verhoeven vecht graag een derde keer tegen Hari. „Ik heb twee keer gewonnen, maar niet op een leuke manier. Het is nog steeds niet af.”

