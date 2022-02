VIDEO Barça-fan vraagt handtekening op het shirt van zijn varken

Voetbal

Bekerdebuut lonkt voor nieuwe NEC-spits Wilfried Bony

Wilfried Bony kan donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de KNVB-beker zijn debuut maken voor NEC. De spits, die eerder in Nederland furore maakte voor Vitesse, heeft zijn werkvergunning eindelijk binnen en is door trainer Rogier Meijer direct opgenomen in d...