Weer acht keer goud op Winterspelen voor Nederland, wel minder plakken dan vier jaar geleden

Schouten won eerder in Beijing al de 3 en 5 kilometer. De overige vijf Nederlandse titels kwamen op naam van schaatsers Ireen Wüst (1500 meter), Kjeld Nuis (1500 meter) en Thomas Krol (1000 meter), shorttrackster Suzanne Schulting (1000 meter) en de vrouwenaflossingsploeg bij het shorttrack (Schulting, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer).

Nederland besluit de Spelen met drie medailles minder dan bij de vorige Spelen van Pyeongchang. Toen waren er meer zilveren (zes) en bronzen medailles (zes) te vieren, wat het totaal op twintig bracht. In Zuid-Korea gingen de acht gouden medailles naar schaatsers Sven Kramer (5000 meter), Nuis (1000 en 1500 meter), Esmee Visser (5000 meter), Carlijn Achtereekte (3000 meter), Wüst (1500 meter), Jorien ter Mors (1000 meter) en shorttrackster Schulting (1000 meter).

De lagere score in Peking komt op rekening van de langebaanschaatsers. In Pyeongchang behaalden zij zestien medailles, nu zijn het er twaalf. De shorttrackers kwamen, net als in 2018, op vier plakken uit. Kimberley Bos zorgde dit keer met de eerste Nederlandse olympische medaille bij het skeleton voor een primeur.

Bij de meest succesvolle Winterspelen ooit, in Sotsji 2014, behaalde de Oranje-formatie 24 plakken (acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen). Toen bezorgden schaatsers Jorrit Bergsma (10.000 meter), Ter Mors (1500 meter), Stefan Groothuis (1000 meter), Michel Mulder (500 meter), Wüst (3000 meter) en Kramer (5000 meter) en de achtervolgingsploegen bij de vrouwen (Wüst, Ter Mors, Marrit Leenstra en Lotte van Beek) en de mannen (Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij) Nederland de gouden medailles.

In Vancouver (2010) won TeamNL maar acht medailles: vier gouden, één zilveren en drie bronzen. Kramer (5000 meter), Wüst (1500 meter), Mark Tuitert (1500 meter) en snowboardster Nicolien Sauerbreij (parallelreuzenslalom).