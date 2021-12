Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach van Irak wil voetbalgek land op de kaart zetten Beelden van woeste Zeljko Petrovic gaan wereld over: ’Ik moest laten zien wie de baas is’

Zeljko Petrovic baart opzien door het veld in te lopen om een andere penaltynemer aan te wijzen. „Ik heb mijn excuus aangeboden, want het hoort niet.” Ⓒ FOTO ANP/HH

DOHA - In Nederland kennen we Zeljko Petrovic, maar dinsdagavond gingen beelden van hem bij Irak-Oman voor de Arab Cup in Qatar de hele wereld over. Als bondscoach van Irak liep ’Petro’ in de 98e minuut het veld in om de bal af te pakken van zijn speler, die na een misser opnieuw wilde aanleggen voor een penalty.