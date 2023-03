Robin Frijns na nare crash met 15e plek terug in Formule E

Robin Frijns in zijn bolide. Ⓒ ANP/HH

Autocoureur Robin Frijns heeft na zijn crash in de openingsrace van de Formule E zijn rentree gemaakt in de zesde race van het seizoen. De Limburger, die als twintigste was gestart, eindigde bij de race in São Paulo in Brazilië als vijftiende en bleef buiten de WK-punten.