Max Verstappen: ’Ik ben blij dat we de Mercedessen konden splitten’

„Ik ben blij dat we de Mercedessen konden splitten”, herhaalde de Nederlander zijn woorden die hij ook al over de boordradio had gezegd. Valtteri Bottas won de race, maar door een straf voor Lewis Hamilton moest de Brit Verstappen voor zich dulden.

Bij de start dreigde het even mis te gaan voor Verstappen, maar met een goede uitwijkingsmanoeuvre redde hij zijn race. „Ik had weinig grip aan de binnenkant. Het was interessant de eerste twee bochten, gelukkig kwam ik er goed door.”

Verstappen deed het met één pitstop in Sotsji. Die raffelde zijn team overigens in slechts 1.9 seconde af. „We waren wat langzaam op de medium-banden. Op de harde band waren we een stuk competitiever. Ik reed mijn eigen race en deed deed alles wat ik kon. Ik ben erg blij met tweede plek, zeker na twee races waarin ik de finish niet haalde”, besloot de nummer drie in de strijd om de wereldtitel. Op Monza en Mugello verhinderden problemen aan zijn bolide een fatsoenlijke race van Verstappen.

