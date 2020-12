Voetballers Wolverhampton Wanderes mogen niet naar de supermarkt

„We moeten onszelf beschermen”, aldus Wolves-manager Nuno Espirito Santo tegenover de BBC. „Sinds het begin van de pandemie heeft onze keukenstaf een grote doos samengesteld met de basisingrediënten die we nodig hebben en tijdens het hoogtepunt van de pandemie had iedereen die binnen.”

„Toen de besmettingscijfers begon te verbeteren, zeiden we: ’Oké, nu ben je vrij om zelf boodschappen te gaan doen.’ Maar nu het aantal besmettingen weer stijft en er is de nieuwe coronavariant is waar iedereen zich zorgen over maakt, zijn we begonnen het opnieuw te doen. Dus de spelers en hun gezinnen mogen niet naar de supermarkten”, aldus Santo. „Het gaat erom onszelf te beschermen. Er zijn zoveel mensen die voor ons zorgen.”

Omdat de coronacijfers in Engeland weer stijgen, mogen momenteel alleen Liverpool en Everton in de Premier League nog een beperkt aantal toeschouwers ontvangen. De hoogste klasse van het Engelse voetbal gaat weer twee keer per week testen in een poging te voorkomen dat duels moeten worden uitgesteld.