Dumfries genadeloos voor PSV: ’Héél diep gezonken’

„De sfeer in de kleedkamer nu? Die is niet goed. Ik heb er geen woorden voor, voor hoe dit heeft gebeuren. We zijn diep gezonken. Héél diep gezonken.”

De rechtsback heeft geen idee waarom PSV al zes duels op een rij niet heeft weten te winnen. „Een echt antwoord heb ik niet. Als je geen antwoorden hebt is dat gevaarlijk? Dat is zeker gevaarlijk. Maar ik ga hier geen stom praatje houden over wat we beter moeten doen, anders hadden we het beter gedaan. We missen vertrouwen. Ik denk dat iedereen dat wel ziet.”

Dat PSV donderdag nog in actie kwam tegen LASK Linz was volgens Dumfries geen excuus. „Daar mag je je niet achter verschuilen. Zo zit ons schema gewoon in elkaar, dat hoort erbij. We spelen veel wedstrijd, maar dat is ook lekker. Nee, ik zou me daar nooit achter verschuilen.”

De negatieve reeks van PSV hoeft geen gevolgen te hebben voor trainer Mark van Bommel, vond Dumfries. „Het vertrouwen in de coach is er nog steeds, zeker. We zijn één team, we doen het met zijn allen en iedereen maakt fouten. Op dit moment gaan er allerlei gedachtes door je heen”, concludeerde hij enigszins cryptisch.

Dat de verdediger zich maandag in Zeist moet melden bij Oranje vond hij niet per se lekker. „Het is een eer om bij het Nederlands elftal te horen, maar het voelt niet goed om het zo achter te laten. Je wilt er alles aan doen om dit om te draaien.”