WK breekt record met meeste verrassende uitslagen

De 1-0-zege van Kameroen op Brazilië van vrijdag betekende de twaalfde verrassende uitslag in de groepsfase. Bij de vorige zes WK’s waar 32 landen aan meededen, in 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 en 2018, kwam dat aantal lager uit. Het record stond op negen verrassende uitslagen in de poulefase, tijdens de WK’s van 2002 en 2010.

Van de twaalf verrassende uitslagen heeft Gracenote er twee ingedeeld in de categorie ’schokkend’, namelijk Saudi-Arabië tegen Argentinië (2-1) en Kameroen - Brazilië (1-0). Brazilië had tegen Kameroen geen goed resultaat nodig omdat een ticket voor de achtste finales al zeker was gesteld.

De tien verrassende uitslagen zijn Tunesië - Frankrijk (1-0), Zuid-Korea - Portugal (2-1), Japan - Spanje (2-1), Zuid-Korea - Ghana (2-3), België - Marokko (0-2), Ecuador - Senegal (1-2), Australië - Denemarken (1-0), Duitsland - Japan (1-2), Qatar - Senegal (1-3), Japan - Costa Rica (0-1).

Gracenote verstaat onder een verrassende uitslag als een ploeg wint die vooraf een berekend winstpercentage van 16,7 tot 33,3 procent had. Bij een schokkend resultaat, een stunt, was de kans van een ploeg op een zege kleiner dan 16,7 procent (1 op 6).

Overzicht WK’s met meeste verrassende uitslagen in de groepsfase, vanaf 1998 (toen voor het eerst 32 landen meededen):

2022: 12

2010 en 2002: 9.

2018: 8

2014 en 1998: 6

2006: 4

Minder Europese landen in achtste finales

In de achtste finales van het WK in Qatar staan twee Europese landen minder dan vier jaar geleden tijdens het vorige WK in Rusland. Nu zijn het er acht, toen tien.

Naast Nederland bereikten Frankrijk, Polen, Engeland, Kroatië, Spanje, Portugal en Zwitserland de volgende ronde. In 2018 waren dat Frankrijk, Portugal, Spanje, Rusland, Kroatië, Denemarken, België, Zweden, Zwitserland en Engeland.

Zuid-Amerika (Brazilië en Argentinië), Azië (Japan en Zuid-Korea) en Afrika (Marokko en Senegal) leveren bij het huidige WK allemaal twee achtstefinalisten. Noord- en Midden-Amerika zijn bij de laatste zestien vertegenwoordigd door de Verenigde Staten en Oceanië door Australië.