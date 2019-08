Van den Brom over Cerny-wissel: ’Dat pik ik niet’

„Vaclav Cerny krijgt in de eerste helft een - vind ik - domme gele kaart. Je weet dat ADO veel lengte heeft en dat je daarom niet onnodig vrije trappen en corners moet weggeven. In de rust heb ik daarom gezegd dat hij met zijn hoofd moest gaan spelen”, zei de coach van de Utrechters na afloop bij Fox Sports.

Spelen met vuur

De van Ajax overgekomen buitenspeler kwam echter aan het begin van de tweede helft in een opstootje verzeild met ADO-verdediger Milan van Ewijk, waarna Van den Brom Cerny snel wisselde. „Ik waarschuw hem, en vrijwel direct na rust komt hij in een situatie terecht waarin hij zijn tweede gele kaart kan krijgen”, aldus Van den Brom. „En dat pik ik niet. Het is spelen met vuur wat hij deed, en dat vond ik onnodig. Hij is een goede speler, maar ook nog jong en moet nog veel leren. Dat gaat het snelst op deze manier.”

Voor verdere sancties hoeft de Tsjech echter niet te vrezen. „Nee hoor, hiermee is het klaar”, zei Van den Brom. „We hebben het uitgesproken en we gaan weer verder.” Zondag staat voor FC Utrecht het thuisduel met PEC Zwolle op het programma.

