’Ronald Koeman wil Gianluigi Buffon naar Barcelona halen’

Volgens het Franse Footmercato is het FC Barcelona van Ronald Koeman in de markt om Buffon aan het einde van het seizoen transfervrij over te nemen.

De Catalanen moeten vanwege financiële problemen creatief zijn en zouden de huidige reservedoelman Neto willen verkopen, om vervolgens Buffon gratis op te pikken in Turijn. De ervaren goalie moet in Camp Nou als back-up gaan fungeren van eerste keuze Marc-André ter Stegen.

Buffon is momenteel tweede doelman bij Juventus, achter de Pool Wojciech Szczesny. Hij speelde deze jaargang nog twaalf officiële duels, zeven in de Serie A, vier in de Coppa Italia en een in de Champions League.

Tussen 2001 en 2018 stond Buffon in het doel bij Juventus. Na een seizoen bij Paris Saint-Germain keerde hij terug naar Juventus, als reservekeeper. In totaal speelde hij voor Juventus 683 officiële wedstrijden. Hij won met Juve tien landstitels en vier bekers. In de Champions League was hij drie maal verliezend finalist, in 2003, 2015 en 2017.