Lionel Messi bevestigt dat hij bij FC Barcelona blijft

Hij vervolgt in de exclusieve video: „Ik blijf bij Barcelona en mijn houding zal niet veranderen, hoe graag ik misschien ook weg wilde. Ik heb de voorzitter laten weten dat ik weg wilde, dat heb ik hem het hele jaar al verteld. Ik dacht dat mijn tijd in Barcelona erop zat”, aldus Messi. „Toen ik mijn vrouw en kinderen vertelde dat ik weg wilde, was het een ongelooflijk drama. De hele familie begon te huilen, mijn kinderen wilden Barcelona niet verlaten, en ze wilden ook niet van school wisselen. Maar ik keek verder en ik wil meedoen op het hoogste niveau, titels winnen, meestrijden om de Champions League.”

Messi is teleurgesteld in de clubleiding. „Ik dacht en was er zeker van dat ik vrij was om te vertrekken. De voorzitter zei altijd dat ik aan het einde van het seizoen kon beslissen of ik bleef of niet. Nu klampen ze zich vast aan het feit dat ik het niet voor 10 juni heb laten weten. Maar toen zaten we, vanwege het coronavirus, nog midden in het seizoen.”

Beleid Bartomeu ’een ramp’

Hij vervolgt in de exclusieve video: „Er is geen project, maar ik zou nooit een oorlog starten tegen de club van mijn leven. Maar het beleid van de club onder Bartomeu is een ramp.”

Een week nadat Koeman was aangesteld als nieuwe trainer van FC Barcelona, barstte ineens de bom bij de Catalaanse club: sterspeler Messi wilde weg.

Nu blijkt dat de clausule in het contract van de Argentijnse vedette voor juni gelicht had moeten worden - en dus niet rechtsgeldig - en er nu een transfersom van 700 miljoen euro betaald moet worden. Kamp-Messi weet dat dit niet gaat gebeuren en dus blijft hij nog een jaar bij FC Barcelona. Daarna loopt hij wel transfervrij Camp Nou uit.

Frenkie en ’Gini’

Zo kan Frenkie de Jong in ieder geval nog een seizoen samen met Messi spelen. Dat geldt wellicht ook voor ’Gini’ Wijnaldum, want trainer Koeman heeft zijn zinnen gezet op het binnenhalen van de Liverpool-middenvelder.

Koeman werd op 19 augustus gepresenteerd als de nieuwe trainer van Barça. Nog geen week later liet Messi aan de clubleiding weten dat hij wenste te vertrekken. Dat nieuws leidde tot een schokgolf in de voetbalwereld. Messi zonder Barcelona, en Barça zonder Messi, dat leek tot voor kort ondenkbaar.

Onvrede over Bartomeu

Het was al enige tijd bekend dat de Argentijnse balgoochelaar ontevreden was over de gang van zaken bij de club waar hij al in 2003 in de hoofdmacht debuteerde in een oefenwedstrijd. De afgang tegen Bayern München half augustus in de kwartfinales van de Champions League (2-8) kwam keihard bij hem aan.

Daarnaast kon hij het steeds minder goed vinden met voorzitter Josep Maria Bartomeu. Nadat zijn buurman en goede vriend Luis Suárez van Koeman te horen had gekregen dat hij kon vertrekken uit Camp Nou, was voor Messi kennelijk de maat vol: hij vroeg om ontbinding van zijn contract, dat nog tot medio 2021 doorliep.