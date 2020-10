Goal Hakim Ziyech helpt Chelsea aan ruime zege op Krasnodar

De oud-Ajacied, die wegens een blessure in de voorbereiding lang moest wachten op een basisplek, schoot raak in de verre hoek waarbij Timo Werner tekende voor de assist. Meteen na zijn doelpunt werd Ziyech gewisseld. Drie minuten daarvoor had Werner de tweede treffer voor zijn rekening genomen. Voor rust leidde Chelsea al door een goal van Callum Hudson-Odoi.

Na bijna een kwartier had Chelsea al een aardige kans op voorsprong te komen, maar Jorginho schoot uit een strafschop op de paal. Kort voor rust kwam Chelsea alsnog op 1-0. Hudson-Odoi schoot raak met behulp van doelman Matvei Safonov, die stevig in de fout ging. Voor de thuisclub was Tonny Vilhena eerder dichtbij de openingstreffer geweest. De oud-Feyenoorder schoot net naast.

Ongeveer een kwartier voor tijd kreeg Chelsea opnieuw een penalty. Deze keer liet Jorginho de klus over aan Werner. De Duitser, vorig seizoen nog spelend voor RB Leipzig, schoot onberispelijk raak. Ziyech besliste het duel vervolgens met een goede individuele actie. Uiteindelijk werd het in Rusland nog 4-0 voor de Engelsen via Christian Pulisic.

Bekijk hier de poulestanden en het programma in de Champions League.