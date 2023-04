Opnieuw puntenverlies koploper Arsenal, Antony blinkt uit bij United

De Gunners blijven de ranglijst aanvoeren, maar de voorsprong op Manchester City is wel geslonken tot vier punten. De nummer twee van de ranglijst heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de koploper. Arsenal en City treffen elkaar over anderhalve week in het Etihad-stadion in Manchester.

Arsenal leidde na tien minuten met 2-0. Martin Ødegaard zette een aanval op waaruit Gabriel Jesus scoorde. De Noor tekende zelf voor de tweede treffer. Saïd Benrahma benutte in de 33e minuut een strafschop voor West Ham United. De Algerijn mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding van Gabriel op Lucas Paquetá.

Bukayo Saka miste in de openingsfase van de tweede helft een strafschop voor Arsenal, nadat Michail Antonio de bal na een schot van Gabriel Martinelli op een arm had gekregen. Nog geen twee minuten later maakte Jarrod Bowen wel het tweede doelpunt van West Ham United (2-2). Antonio kopte in de slotfase nog op de lat namens de thuisploeg.

Antony goud waar voor ploeg Ten Hag

Manchester United heeft de derde plaats in de Premier League stevig in handen genomen. Het elftal van trainer Erik ten Hag won bij Nottingham Forest met 0-2 ondanks vele afwezige spelers. Manchester United heeft nu 3 punten voorsprong op Newcastle United, dat zaterdag met 3-0 verloor bij Aston Villa.

Antony opende na iets meer dan een half uur de score voor Manchester United. De Braziliaanse voormalig Ajacied scoorde in de rebound, na goed werk van de Franse spits Anthony Martial. Na veel kansen te hebben gemist, liep ManUnited ongeveer een kwartier voor tijd verder uit. De opgekomen Diogo Dalot rondde bekwaam af, daartoe in staat gesteld door fraai voorbereidend werk van Antony.

Wout Weghorst viel halverwege de tweede helft in bij Manchester United. Hij kreeg nog een gele kaart na een slaande beweging. Tyrell Malacia ontbrak. Ten Hag liet kort voor de wedstrijd weten dat de voormalige verdediger van Feyenoord last heeft van een knie.

Manchester United miste ook de Argentijnse verdediger Lisandro Martínez en Raphaël Varane uit Frankrijk vanwege blessures, opgelopen in het midweekse Europese duel met Sevilla (2-2). Topscorer Marcus Rashford was evenmin fit genoeg om te spelen.