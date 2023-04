Spanning in Engelse titelstrijd stijgt: Arsenal speelt gelijk

De Gunners blijven de ranglijst aanvoeren, maar de voorsprong op Manchester City is wel geslonken tot vier punten. De nummer twee van de ranglijst heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de koploper. Arsenal en City treffen elkaar over anderhalve week in het Etihad-stadion in Manchester.

Arsenal leidde na tien minuten met 2-0. Martin Ødegaard zette een aanval op waaruit Gabriel Jesus scoorde. De Noor tekende zelf voor de tweede treffer. Saïd Benrahma benutte in de 33e minuut een strafschop voor West Ham United. De Algerijn mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding van Gabriel op Lucas Paquetá.

Bukayo Saka miste in de openingsfase van de tweede helft een strafschop voor Arsenal, nadat Michail Antonio de bal na een schot van Gabriel Martinelli op een arm had gekregen. Nog geen twee minuten later maakte Jarrod Bowen wel het tweede doelpunt van West Ham United (2-2). Antonio kopte in de slotfase nog op de lat namens de thuisploeg.