Ajax-matchwinner Huntelaar twijfelt: ’Schalke 04 heeft me harder nodig’

„Het is een moeilijke keuze”, aldus Huntelaar tegenover ESPN. „Ik heb tegen Schalke gezegd dat ik het met Ajax ging bespreken. Ik heb Marc Overmars toen gevraagd om het me te gunnen. Hij zei dat hij ging kijken.”

Toch lijkt Huntelaar door zijn twee treffers weer (extra) aan het twijfelen te zijn gebracht. ,,Voor allebei de clubs valt wat te zeggen. Schalke zit in de problemen. Ajax is wat stabieler. Hier kan ik afsluiten met een prijs, maar Schalke heeft me misschien harder nodig. Ik ben er nog niet uit. Ik ga eerst genieten van deze wedstrijd en er nog een nachtje over slapen.”

Erik ten Hag kwam na afloop superlatieven tekort om het optreden van Huntelaar te omschrijven. „Het is geweldig”, aldus de Ajax-trainer, die de goaltjesdief liever niet kwijt wil aan de club uit Gelsenkirchen, waar de Achterhoek tussen 2010 en 2017 furore maakte.

„Kijk, ik gun Klaas-Jan alles. Hij heeft zoveel bekend voor mij, voor het team en voor Ajax in het algemeen. Als hij wil gaan, respecteer ik dat, maar ik ga er alles aan doen om hem in Amsterdam te doen.”

Huntelaar maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen zijn loopbaan wil beëindigen.