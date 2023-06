Premium Het beste van De Telegraaf

Femke Bol strijdt tegen hoge verwachtingen: ‘Ik ben ook maar een mens’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Femke Bol is tijdens de FBK Games een klasse apart op de 400 meter vlak. Ⓒ ANP/HH

HENGELO - Je zult maar in de schoenen van Femke Bol staan. Je wint voor eigen publiek met grote overmacht een onderdeel dat niet eens je specialiteit is, maar de pers wil vooral weten waarom de tijd toch een tikje tegenviel. Dat is het lot van een wereldtopper die de gewoonte heeft om het ene record na het andere te lopen. Ze moet er zelf ook nog aan wennen.