Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje speelt om brons tegen Turkije Italië maatje te groot voor volleybalsters: ’Trots op hoe we hebben gevochten’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Italië was een maatje te groot. Ⓒ ANP/HH

BELGRADO - Na de 3-1 nederlaag tegen rivaal Italië rest de Nederlandse volleybalsters bij het EK niets anders dan de strijd om het brons. Zaterdag is in de grote Stark Arena van Belgrado Turkije de tegenstander en vervolgens zullen Italië en Servië om het goud spelen. Het optreden van Oranje in de halve finale was eigenlijk alleen in de derde set goed: 19-25, 17-25, 25-16, 18-25.