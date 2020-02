Klein verlies in ArenA biedt PSV valse troost

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

De topper Ajax-PSV, die geen topper bleek, eindigde in Eredivisie-stijl met liefst drie zeventienjarigen: Ryan Gravenberch, Mohamed Ihattaren en Noni Madueke. Het trio trof geen blaam met betrekking tot het teleurstellende niveau in de Johan Cruijff ArenA. Aan Ajax-zijde had dat te maken met de afwezigheid van zes basisspelers terwijl voor PSV tegenhouden het enige devies was.