KNVB bevestigt komst Louis van Gaal: ’Er is weinig tijd’

„Het Nederlands voetbal is mij altijd aan het hart gegaan en het bondscoachschap is in mijn ogen een sleutelpositie voor het verder brengen van ons voetbal”, aldus Van Gaal.

„Bovendien beschouw ik het als een eer het Nederlands elftal te coachen. Er is weinig tijd tot de eerstvolgende kwalificatiewedstrijden, die direct cruciaal zijn voor deelname aan het WK. De focus gaat daarom meteen voor honderd procent op de spelers en de aanpak. Daarvoor ben ik tenslotte aangesteld.”

„Het is goed om weer terug te zijn in Zeist. Inmiddels heb ik al een aantal spelers gesproken en samen met de KNVB is de technische staf samengesteld. Ik kijk er enorm naar uit om met elkaar de klus te klaren.”

Nico-Jan Hoogma

Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma van de KNVB acht Van Gaal de juiste man om Oranje naar Qatar te loodsen. „We staan de komende maanden voor de opdracht om ons te kwalificeren voor het WK. Daarvoor hebben we een minimale voorbereidingsperiode. Met het oog op deze klus zochten we een coach met uitzonderlijke kwaliteiten, die bovendien snel kan anticiperen en voor wie het bondscoachschap geen geheimen kent.”

„Met zijn ervaring en staat van dienst op het allerhoogste niveau hebben we in onze ogen met Louis van Gaal díe coach in huis. Het contact was snel gelegd en we hebben sindsdien veelvuldig met elkaar gesproken. In de afgelopen dagen hebben we samen zorgvuldig de puntjes op de i kunnen zetten. Wij zijn blij dat Louis deze klus op zich neemt.”

Henk Fraser wordt een van de assistenten van Louis van Gaal. Ⓒ HH/ANP

Henk Fraser

Sparta is trots op de duobaan van Fraser bij Oranje. „We begrepen dat Henk op het lijstje van Louis van Gaal stond om, naast zijn werkzaamheden op Het Kasteel, onderdeel van de nieuwe technische staf van Oranje te worden. Uiteraard was dit een mooi compliment voor Henk en voor het werk dat hij de afgelopen jaren met Sparta geleverd heeft, daar zijn we best trots op”. vertelt technisch directeur Henk van Stee van Sparta.

„De wedstrijden van Oranje worden uiteraard gespeeld op momenten dat de Eredivisie stilligt, toch wilden wij graag met de KNVB afspraken maken dat deze nieuwe functie niet ten koste zou gaan van zijn werk hier. Die onderhandelingen verliepen voorspoedig, dus we zijn blij voor Henk dat hij deze kans krijgt.”

Fraser speelde zes wedstrijden voor het Nederlands elftal. In 2018 werd hij hoofdtrainer van Sparta Rotterdam, de club waar hij zijn voetbalcarrière begon. Na een promotie in zijn eerste seizoen als trainer, volgden twee succesvolle Eredivisie-jaren, waarin Sparta op de elfde en achtste plek eindigde. Onlangs verlengde hij zijn contract in Rotterdam-West tot medio 2024.

Danny Blind en Louis van Gaal stonden eerder al aan het roer bij Oranje. Ⓒ HH/ANP

WK

Van Gaal, die aan het begin van deze eeuw en van 2012 tot 2014 al de scepter zwaaide en Oranje in 2014 naar de derde plaats op het WK loodste, en zijn staf moeten met het Nederlands elftal een ticket zien te bemachtigen voor het WK.

In 2000 en 2001 lukte hem dat met een gouden generatie voetballers niet. Zij reikten onder Guus Hiddink tot de laatste vier op het WK 1998 in Frankrijk en onder Frank Rijkaard tot de halve eindstrijd op EURO 2000, maar ontbraken in 2002 in Japan en Zuid-Korea. In zijn tweede termijn als bondscoach zette Van Gaal die misser recht.

De oud-coach van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München, Manchester United en Oranje tekent tot en met het WK in Qatar. Fraser zet vooralsnog zijn verbintenis onder een contract tot en met de kwalificatie en blijft daarnaast trainer van Sparta. Bij plaatsing voor het WK gaat de KNVB opnieuw met de Rotterdamse club om tafel om afspraken te maken voor het eindtoernooi.

Met Blind en Hoek werkte Van Gaal op het WK van 2014 al naar volle tevredenheid samen en met de keeperstrainer annex assistent-trainer Hoek heeft hij ook een verleden bij Ajax, Barcelona, Bayern München en Manchester United.

Louis van Gaal zat in juni tijdens de oefenwedstrijd Nederland-Schotland in de Algarve nog op de tribune, binnenkort zit hij weer bij op de bank als Oranje speelt. Ⓒ HH/ANP

Papierwerk

Dat het na het definitieve mondelinge akkoord op 22 juli nog zo lang duurde totdat de komst van Van Gaal officieel kon worden bekendgemaakt, hield verband met het papierwerk. Dat werd bemoeilijkt door het feit dat Van Gaal woonachtig is in Portugal, wat een aantal belasting-beslommeringen met zich meebracht. Directeur betaald voetbal Eric Gudde wilde pas naar buiten met het nieuws als alle handtekeningen zouden zijn gezet.

WK-kwalificatie

Van Gaal trapt in de WK-kwalificatie op 1 september af met een uitwedstrijd tegen Noorwegen, die direct cruciaal is. Dat hij zijn internationals pas twee dagen daarvoor tot zijn beschikking krijgt, is niet ideaal. Daarna volgen thuisduels met Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). Komende week maakt hij zijn eerste voorselectie bekend.

