KNVB bevestigt komst Louis van Gaal liefst vandaag nog

Van Gaal, die aan het begin van deze eeuw en van 2012 tot 2014 al de scepter zwaaide en Oranje in 2014 naar de derde plaats op het WK loodste, moet met het Nederlands elftal alsnog een ticket zien te bemachtigen voor het WK.

In 2000 en 2001 lukte hem dat met een gouden generatie voetballers niet. Zij reikten onder Guus Hiddink tot de laatste vier op het WK 1998 in Frankrijk en onder Frank Rijkaard tot de halve eindstrijd op EURO 2000, maar ontbraken in 2002 in Japan en Zuid-Korea. In zijn tweede termijn als bondscoach zette Van Gaal die misser recht.

"Komende week maakt Van Gaal zijn eerste voorselectie al bekend"

De oud-coach van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München, Manchester United en Oranje tekent tot en met het WK in Qatar. Fraser zet vooralsnog zijn verbintenis onder een contract tot en met de kwalificatie en blijft daarnaast trainer van Sparta. Bij plaatsing voor het WK gaat de KNVB opnieuw met de Rotterdamse club om tafel om afspraken te maken voor het eindtoernooi.

Danny Blind en Louis van Gaal stonden eerder al aan het roer bij Oranje. Ⓒ HH/ANP

Met Blind en Hoek werkte Van Gaal op het WK van 2014 al naar volle tevredenheid samen en met de keeperstrainer annex assistent-trainer Hoek heeft hij ook een verleden bij Ajax, Barcelona, Bayern München en Manchester United.

Dat het na het definitieve mondelinge akkoord op 22 juli nog zo lang duurde totdat de komst van Van Gaal officieel kon worden bekendgemaakt, hield verband met het papierwerk. Dat werd bemoeilijkt door het feit dat Van Gaal woonachtig is in Portugal, wat een aantal belasting-beslommeringen met zich meebracht. Directeur betaald voetbal Eric Gudde wilde pas naar buiten met het nieuws als alle handtekeningen zouden zijn gezet.

Van Gaal trapt in de WK-kwalificatie op 1 september af met een uitwedstrijd tegen Noorwegen, die direct cruciaal is. Dat hij zijn internationals pas twee dagen daarvoor tot zijn beschikking krijgt, is niet ideaal. Daarna volgen thuisduels met Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). Komende week maakt hij zijn eerste voorselectie bekend.