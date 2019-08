Alles over US Open: Regen spelbreker in New York

Hieronder een overzicht van al het nieuws van woensdag 28 augustus:

Federer

Roger Federer moest even op gang komen tegen Damir Dzumhur in de tweede ronde van de US Open, maar de Zwitserse tennisgrootheid stapte na een kleine tweeënhalf uur toch overtuigend als winnaar van de baan.

De nummer drie van de wereld, die op jacht is naar zijn zesde eindzege in het grandslam van New York, won in vier sets: 3-6, 6-2, 6-3 en 6-4.

Regen

Regenbuien hebben het speelschema op de US Open danig in de war geschopt. Doordat de buitenbanen op het tennispark in New York drijfnat zijn en onbespeelbaar zijn, kan er alleen worden getennist in de overdekte stadions Arthur Ashe Stadium en Louis Armstrong Stadium. De organisatie heeft alle geplande partijen uit de eerste ronde van het dubbelspel al geschrapt.

Daardoor komen woensdag geen Nederlanders in actie. Op het programma stond aanvankelijk een partij met drie Nederlanders: Robin Haase en Wesley Koolhof versus Matwé Middelkoop en de Tsjech Roman Jebavy. In het vrouwendubbel zou Demi Schuurs optreden aan de zijde van Anna-Lena Grönefeld.

Coric

De Kroatische tennisser Borna Coric heeft zich teruggetrokken voor zijn partij in de tweede ronde van de US Open.

De nummer twaalf van de plaatsingslijst ondervindt te veel last van zijn rug. De Bulgaar Grigor Dimitrov krijgt daardoor een vrije doortocht naar de derde ronde in New York.

Coric (22) klopte maandag nog in de eerste ronde de Russische kwalificatiespeler Jevgeni Donskoi in drie sets: 7-6 (7) 6-3 6-0. Coric moest zich eerder deze zomer al afmelden voor de eerste ronde op Wimbledon vanwege een buikblessure.

Dimitrov speelt in de volgende ronde tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas of de Pool Kamil Majchrzak.

Pliskova

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova heeft soepeltjes de derde ronde bereikt van de US Open. De nummer drie van de plaatsingslijst rekende in de tweede ronde van het grandslamtoernooi in New York in twee sets af met Mariam Bolkvadze uit Georgië: 6-1 6-4.

Pliskova, die in 2016 de finale verloor van de Duitse Angelique Kerber, had niet al te veel problemen met Bolkvadze, de nummer 202 van de wereld. De Tsjechische was vooral serverend sterk. Na ruim een uur was de zege binnen voor Pliskova, die in de derde ronde de winnares van het duel tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Wit-Russische Aleksandra Sasnovitsj treft.

Stephens

Tennisster Sloane Stephens is al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. Verantwoordelijk daarvoor was de Russische qualifier Anna Kalinskaja, die slechts twee sets nodig had tegen de als elfde geplaatste Amerikaanse: 6-3 6-4. Stephens won de US Open in 2017, maar boekte daarna alleen nog toernooiwinst in Miami in 2018.

Stephens overleefde nog twee matchpoints tegen de 20-jarige Russische, die bij haar derde kans werd geholpen door de netband. „Ik was niet constant genoeg, maar dat is ook haar verdienste”, sprak Stephens, die onlangs haar samenwerking met coach Sven Groeneveld al na vier maanden beëindigde. Ze wist de opslag van Kalinskaja maar een keer te breken. De Russische daarentegen benutte drie van haar vier breakkansen.

Sloane Stephens kan nu al haar koffers pakken. Ⓒ AFP

Nadal

Rafael Nadal heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard liet in New York de Australiër John Millman in drie sets kansloos: 6-3 6-2 6-2.

Nadal won het grandslamtoernooi in New York in 2010, 2013 en 2017. Tegen Millman was de 33-jarige gravelspecialist gewaarschuwd. De Australische nummer 60 van de wereld schakelde vorig jaar op de US Open verrassend Roger Federer uit in de vierde ronde.

Millman kreeg echter nauwelijks een kans tegen Nadal. Hij wist de Spanjaard geen enkele keer te breken, tegen vijf breaks voor Nadal. Na iets meer dan twee uur was de partij gespeeld.

Osaka

Titelhoudster Naomi Osaka heeft in de eerste ronde van de US Open een moeizame zege geboekt op Anna Blinkova. De Japanse had bij haar terugkeer in het Arthur Ashe Stadium drie sets nodig om zich te ontdoen van de Russische nummer 84 van de wereld: 6-4 6-7 (5) 6-2.

Vorig jaar veroverde Osaka de titel ten koste van Serena Williams. In een dramatische finale ging veel aandacht uit naar Williams, die uitviel tegen de umpire en uiteindelijk bestraft werd met een gamestraf. De winst van Osaka werd overschaduwd door het voorval.

De 21-jarige Osaka maakte na de winst van de Australian Open, begin dit jaar, een aantal moeizame maanden door. Recent bekende ze zelfs dat ze zich een tijd lang ongelukkig heeft gevoeld, maar dat ze het plezier in het tennis inmiddels heeft hervonden.

In de tweede set verzuimde Osaka de wedstrijd op 6-5 uit te serveren en een matchpoint te benutten, maar in de derde set herpakte ze zich knap.

Naomi Osaka Ⓒ AFP

Kvitova

De Tsjechische Petra Kvitova, de nummer 6 van de wereld, bereikte zonder grote problemen de tweede ronde. Ze klopte landgenote Denisa Allertova met 6-2 6-4. Voor de Spaanse Garbiñe Muguruza, die als 24e geplaatst was, zit het toernooi er al op. Ze moest met 2-6 6-1 6-3 haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Alison Riske, de winnares van het grastoernooi van Rosmalen.

Mannentoernooi

De US Open zit er voor de Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas al na de eerste ronde op. De sensatie van de Australian Open, geplaagd door krampaanvallen, werd in een hoogstaand duel verslagen door zijn Russische generatiegenoot Andrei Roeblev (21). Het werd 6-4 6-7 (5) 7-6 (7) 7-5.

In de vierde set kon Tsitsipas zich amper voortbewegen en hij kreeg zelfs een gamestraf omdat hij te veel tijd nam. Met alles-of-niets-tennis kwam de nummer 8 van de wereld nog een heel eind en hij kwam na een 5-3-achterstand nog terug tot 5-5. De laatste twee games waren toch voor Roeblev, de mondiale nummer 43.

Tsitsipas begon het seizoen voortvarend door in Melbourne de halve finales te halen, maar de laatste maanden stelt hij teleur. Ook op Wimbledon bleef hij in de eerste ronde steken.

Roeblev baarde onlangs opzien door op het masterstoernooi van Cincinnati achtereenvolgens Stan Wawrinka en Daniil Medvedev te verslaan.

Thiem

De als vierde geplaatste Dominic Thiem is al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De Oostenrijker, dit jaar finalist op Roland Garros, liet zich in vier sets verrassen door de Italiaan Thomas Fabbiano: 6-4 3-6 6-3 6-2.

Thiem was vorig jaar nog kwartfinalist in New York. Hij verloor toen in de tiebreak van de vijfde set van Rafael Nadal. Op Wimbledon betekende de eerste ronde ook al het eindstation voor Thiem, die toen verloor van Sam Querrey. In aanloop naar de US Open meldde Thiem zich wegens ziekte af voor het masterstoernooi van Cincinnati.

Fabbiano, de nummer 87 van de wereld, heeft op grand slams vaker voor verrassingen gezorgd. Op Wimbledon was hij dit jaar in de eerste ronde al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Stefanos Tsitsipas.

Zverev

Alexander Zverev bereikte wel met veel moeite de tweede ronde. De Duitser, als zesde geplaatst, had tegen de Moldaviër Radu Albot vijf sets nodig: 6-1 6-3 3-6 4-6 6-2.

Zverev is op de US Open nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. Zijn beste resultaat op een grand slam is het bereiken van de kwartfinales.