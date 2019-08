US Open: Osaka wint bij terugkeer, Tsitsipas onderuit

Naomi Osaka Ⓒ AFP

NEW YORK - Titelhoudster Naomi Osaka heeft in de eerste ronde van de US Open een moeizame zege geboekt op Anna Blinkova. De Japanse had bij haar terugkeer in het Arthur Ashe Stadium drie sets nodig om zich te ontdoen van de Russische nummer 84 van de wereld: 6-4 6-7 (5) 6-2.