Max Verstappen is de enige échte showman in Miami

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen moest even bijkomen van de race. Ⓒ REUTERS

MIAMI - Zo kan het dus ook. Na een werkelijk perfect weekeinde in Imola bewees Max Verstappen in Miami dat ook een veel rommeliger verloop hem niet van de wijs brengt. Als zijn auto competitief is, dan levert de regerend wereldkampioen. Ook dit seizoen, ook in Amerika, met een hijgende Charles Leclerc in zijn nek.