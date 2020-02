Blunderende Ajax-doelman Varela zit niet bij pakken neer

Bruno Varela dolt met André Onana, met wie hij een bijzondere band heeft. Ⓒ PRO SHOTS

AMSTERDAM - Ajax speelt vanavond in de kwartfinale van de TOTO KNVB-beker bij Vitesse. Hoewel Daley Blind in Gelredome zo goed als zeker zijn rentree maakt, ging het de dag voor het lastige uitduel echter vooral over een reserve: Bruno Varela (25). De doelman, die maandagavond meerdere keren blunderde tegen Jong FC Utrecht (7-2) en de Ajax-fans in de aanloop naar Getafe-uit buikpijn bezorgt, omdat André Onana dan geschorst is.