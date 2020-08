Max Verstappen: ’Dat maakt het des te spannender’

Verstappen beschouwt Spa als zijn favoriete circuit op de Formule 1-kalender. „Ik hou van Spa en het is altijd heel fijn om er weer te rijden. Het is een old school-circuit en op bepaalde plekken heb je niet veel ruimte. Het hoogteverschil speelt een belangrijke rol, je gaat op en neer en er zijn niet veel langzame bochten. Dat is in de Formule 1 heel fijn omdat je dan echt een goed gevoel krijgt voor de snelheid van de wagen, vooral in de middelste sector is dat het geval”, laat hij weten.

Specifiek vindt hij de bocht Pouhon de mooiste, zo verklaart hij. „In de bocht naar links ga je ontzettend hard. Het is cruciaal om de balans in de drie sectoren op orde te krijgen, dus her en der moet je een compromis vinden. We rijden met weinig downforce, met weinig vleugel. Het betekent dat de wagen echt veel beweegt en dat maakt het des te spannender.”

Momentum volhouden

Verstappen staat tweede in het klassement, ondanks de snelheid van twee Mercedessen. De Red Bull-coureur weet steeds goed te profiteren van - met name - foutjes van Valtteri Bottas. „We staan tweede in beide kampioenschappen en moeten ervoor zorgen dat we het momentum volhouden. Je kunt hier vanwege de lange rechte stukken goed inhalen, maar ik verwacht ook dat de teams achter ons kort zullen staan in de kwalificatie. We weten dat Mercedes veel vermogen heeft en ze zullen zeker snel zijn.”

Ondanks dat het zijn favoriete circuit is, waren de resultaten voor hem wisselend in België. Zo behaalde hij alleen in 2018 een podiumplek. Twee keer haalde hij niet eens de finish. „De afgelopen jaren waren een beetje wisselend qua resultaten, maar je weet het nooit. We verwachten niet dat deze race onze beste is vanwege de lay-out van het circuit en ons pakket, maar we zullen net als tijdens de vorige races weer hard pushen. Als team moeten we maximaliseren.”