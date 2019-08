’Logisch dat VAR bij Ajax is, het gaat om ongelooflijk veel geld’

Antonio Mateu Lahoz spreekt Donny van de Beek toe tijdens Tottenham Hotspur-Ajax, afgelopen seizoen. Ⓒ BSR/SOCCRATES

NICOSIA - Tijdens de play-off van Ajax bij APOEL Nicosia in de Champions League kijkt de Video Assistant Referee over de schouder van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz mee. „Vanwege de enorme belangen heeft de UEFA besloten de VAR in deze fase al in te zetten”, aldus Jaap Uilenberg, lid van de scheidsrechterscommissie van de Europese voetbalbond.