Geen Champions League voor Vilhena

Krasnodar had op eigen veld in de return van de play-offs tegen Olympiakos zo’n beetje een wonder nodig om het hoofdtoernooi te halen na de 4-0-nederlaag in Griekenland, maar ook op eigen veld ging de Russische ploeg onderuit: 1-2. De Marokkaanse international Youssef El Arabi maakte beide doelpunten van Olympiakos.

Daniil Oetkin bracht de ploeg van Vilhena nog wel vroeg op voorsprong. Amper een minuut later was het alweer gelijk via El Arabi, die kort na rust opnieuw scoorde. Vilhena, in de zomer voor zo’n 9 miljoen euro overgekomen van Feyenoord, speelde de hele wedstrijd bij de huidige koploper van de Russische competitie. Younes Namli (ex-PEC Zwolle) fungeerde als invaller bij Krasnodar, dat nu de Europa League in gaat. De Griekse topclub Olympiakos is voor de negentiende keer van de partij in de groepsfase van de Champions League.

Dinamo Zagreb is na drie jaar terug bij de Europese elite. De Kroatische ploeg hield de Noorse kampioen Rosenborg in de return in Trondheim op 1-1, ruim voldoende na de winst van vorige week in eigen land (2-0). Rode Ster Belgrado plaatste zich voor het tweede jaar op rij voor de Champions League door vier voorrondes door te komen. De kampioen van Servië had in Belgrado aan 1-1 tegen Young Boys genoeg. Het eerste duel in Zwitserland was in 2-2 geëindigd. Op basis van het aantal gemaakte uitdoelpunten kwalificeerde Rode Ster zich voor de lucratieve groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi.