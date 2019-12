Raadsels rond ’zieke’ Ajacied Daley Blind

„De komende dagen zal hij niet trainen en wordt hij verder onderzocht”, staat in een korte verklaring op de clubsite. Voor het treffen in Alkmaar werd gemeld dat Blind ’ziek’ was. En tijdens het duel gingen er op social media de wildste geruchten dat hij aan de hartbewaking zou liggen.

De raadsels rond Blind zijn logisch. Door de privacywetgeving mag Ajax niets over de medische situatie zeggen en na het leed rond Abdelhak Nouri is het begrijpelijk dat de club geen enkel risico neemt. Hem ter observatie in het ziekenhuis houden, als de geruchten kloppen, zou meer dan verstandig zijn.

„Vrijdagmiddag is hij nader onderzocht vanwege de duizeligheid waar hij dinsdag tijdens de wedstrijd tegen Valencia kort last van had”, luidt het eerste deel van Ajax’ verklaring die eindigt met: „Ajax en Blind wachten deze week de uitslagen af.”