VIDEO Ajax-talent Jorrel Hato (16) maakt indruk in Youth League

Beide ploegen troffen elkaar voor de tweede keer in acht dagen. Op sportcomplex de Toekomst won Ajax O18 vorige week dinsdag met 5-1. Toen kregen de Ajacieden ook een rode kaart, bij 2-0, maar liepen ze in ondertal uit naar een grote zege.

Met twee thuisoverwinningen op zak reisde Ajax af naar Italië voor het treffen met het nog puntloze Napoli. De basiself was wel flink gewijzigd, op liefst zeven plekken. Alleen captain Hato, Oualid Agougil, Jaydon Banel en Gabriel Misehouy waren er vorige week ook al bij vanaf de aftrap.

Moeizaam optreden

Al die mutaties deden het spel van Ajax geen goed, de Ajacieden hadden veel moeite met het verdedigend ingestelde Napoli en kwamen moeizaam tot kansen. Raphaël Sarfo nam van grote afstand het Italiaanse doel onder vuur, maar schoot net naast. Even later zag Banel in kansrijke positie zijn inzet worden geblokt.

Vervolgens was het aan de overzijde wél raak. Sarfo beging in de eigen zestien een lichte overtreding, maar het was voor de arbiter van dienst genoeg reden om naar de stip te wijzen. Leonardo Paolo Rossi faalde niet vanaf de stip: 1-0.

Rood voor Gorter

Ajax kreeg in de eerste helft nog een grote kans op de gelijkmaker. David Kalokoh soleerde knap langs een aantal Napoli-verdedigers, maar had pech dat zijn inzet op de doellijn werd weggewerkt.

Vlak voor rust werd de opdracht voor Ajax nog zwaarder. Gorter kreeg zijn tweede gele kaart en moest inrukken.

Napoli laat Ajax in leven

Zo werd het voor de tweede wedstrijd op rij elf Napolitanen tegen tien Ajacieden, maar ditmaal zat Ajax minder lekker in de wedstrijd. Napoli had in de tweede helft de overhand en dook regelmatig gevaarlijk op voor het Ajax-doel, maar weigerde de genadeklap uit te delen. Ajax O18 bleef daardoor in leven en probeerde het zelf via afstandsschoten van Misehouy en Hato.

Hato maakte al indruk, zie hieronder een fraaie solo:

In de slotfase probeerde ook Banel het met een schot en brak Sarfo over rechts door, maar die momenten leverden niets op. Ajax leek nul punten over te houden, maar dat was buiten Hato gerekend. Na een schitterende aanval haalde de ingeschoven verdediger overtuigend de trekker over. Hij ging een één-twee met Banel aan, had een knappe sleepbeweging in huis en liet de Napoli-doelman kansloos: 1-1.

Bekijk hieronder de knappe gelijkmaker:

In de slotfase overleefde Ajax nog een aantal hachelijke momenten, maar een tweede tegengoal bleef uit en zodoende pakten de Ajacieden het zevende punt van deze groepsfase.

Bron: Ajax