VIDEO Jokic pakt uit in NBA met achterwaartse no-look assist

Zo ook zaterdag. Voor Denver Nuggets gaf hij tegen Utah Jazz een schitterende achterwaartse no-lookpass. Deze kwam bij teamgenoot Michael Porter terecht, die het presentje dankbaar uitpakte.

Desondanks verloor Denver wel van Utah met 118-114. Het maakt voor de ploeg van Jokic weinig uit, Denver is namelijk al verzekerd van de play-offs. Dat de center in actie kwam in deze voor Denver onbelangrijke wedstrijd vonden veel fans dan ook opmerkelijk aangezien Jokic deze week kampte met kuitproblemen en veel andere basisspelers rust kregen.