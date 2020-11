Tiental Feyenoord houdt stand bij CSKA Moskou

De wedstrijd was op voorhand al een andere dan ’normaal’, want waar Nederland nog wordt geteisterd door de aanblik van lege tribunes, waren in Rusland wel een aantal fans welkom. Zo’n zesduizend supporters van de thuisclub bevolkten de tribunes, en die ambiance was voor Feyenoord alweer zo’n twee maanden geleden.

Openingsfase voor CSKA

De openingsfase was voor CSKA, dat een aantal keer dreigend richting het doel van Nick Marsman kwam. Met name Nikola Vlasic was actief en liet zich gelden met een schot dat net naast ging en een slim breedtepassje op Ivan Oblyakov. Ook laatstgenoemde schoot rakelings langs de goal van Marsman.

Feyenoord kwam na twintig minuten in de wedstrijd en stichtte via schoten van Bryan Linssen (meter naast) en Steven Berghuis ook een aantal keer gevaar. De grootste mogelijkheden waren er echter in de laatste tien minuten van de eerste helft. Nicolai Jørgensen had de score moeten openen, maar gleed een voorzet van Berghuis met zijn verkeerde been naast.

Een prachtige actie van Orkun Kökcü in de laatste minuut voor rust leverde opnieuw een reuzenkans voor Feyenoord op, maar Bart Nieuwkoop kopte recht op de vuisten van Igor Akinfeev. De keeper had tien minuten daarvoor ook al handelend moeten optreden bij een schot van diezelfde Nieuwkoop. Aan de overkant voorkwam Marcos Senesi in de slotseconde dat Chidera Ejuke vanaf de penaltystip vrij kon uithalen.

Streep door de plannen

Trainer Dick Advocaat en Feyenoord gingen de kleedkamer in met het idee dat CSKA net als drie weken terug te kloppen was, maar de tweede helft was nog geen drie minuten oud of er kon al een streep door die plannen. Jørgensen werd in een kopduel door de Estse scheidsrechter Kristo Tohver bestraft met zijn tweede gele kaart en daarmee was het gedaan met de aanvallende aspiraties van de Rotterdammers.

Feyenoord moest verdedigen en deed dat met verve. Behalve een kopballetje van Hörour Magnusson en een schot van Fjodor Chalov werd Marsman niet echt op de proef gesteld, en een schot van Ejuke zag Advocaat tot zijn opluchting langs de (voor hem en Feyenoord) goede kant van de paal gaan.

Volgende week ontvangt Feyenoord koploper Dinamo Zagreb, dat na de winst op Wolfsberger (0-3) met 8 punten bovenaan staat. Feyenoord is met 5 punten nu tweede, Wolfsberger heeft er 4, terwijl CSKA op 2 staat. Nieuwkoop kreeg in de slotminuut nog een gele kaart en is tegen Zagreb geschorst.

