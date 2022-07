Ajacied Salah-Eddine naar Twente

Met de contractverlenging komt voor de talentvolle verdediger een einde aan een onzekere tijd. Nadat hij sterk terugkeerde na zijn blessure liepen de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis spaak en leek een vertrek aanstaande. Deze week werden de gesprekken vlotgetrokken. Salah-Eddine speelde tot dusver 25 duels in Jong Ajax en één wedstrijd in Ajax 1.

Twente

Met Salah-Eddine als linksback heeft td Jan Streuer de selectie van FC Twente voor de eerste voorrondewedstrijd in de Conference League tegen Cukaricki rond. Streuer wist de vorig jaar gehuurde Michal Sadilek en Michel Vlap definitief aan de club te binden, de transfervrije Joshua Brenet te behouden, de jeugdige talenten Sem Steijn en Mathias Kjølø te contracteren, de Griekse aanvaller Christos Tzolis te huren en met Przemyslaw Tyton en Issam El Maach twee keepers aan de selectie toe te voegen.

FC Twente neemt het in de derde voorronde van de Conference League op tegen Cukaricki, de Servische nummer drie van vorig seizoen, die in de tweede voorronde afrekende met Racing Union uit Luxemburg. FC Twente speelt op 4 augustus eerst uit tegen de Serviërs en een week later de return in de Grolsch Veste.