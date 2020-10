RKC op de valreep naast PEC Zwolle

Het afgelopen weekeinde haalde RKC de eerste punten door te winnen bij Heracles Almelo.

De Zwollenaren namen halverwege de tweede helft afstand. Eliano Reijnders scoorde na voorbereidend werk van Slobodan Tedic. Kort eerder had namens de bezoekers Yuta Nakayama de lat geraakt en stuitte Bram van Polen op de Griekse doelman Kostas Lamprou.

Vrij onverwacht kwamen de Waalwijkers terug. Vlak voor tijd maakte invaller Finn Stokkers gelijk, uit een voorzet van Lennerd Daneels.

Clint Leemans was voor rust namens PEC de gevaarlijkste man met twee schoten. De eerste ging net naast, de tweede raakte buiten bereik van Lamprou zelfs de paal. De thuisclub was in de eerste fase een keer dreigend geweest. Een inzet van Anas Tahiri ging via de vingertoppen van de Duitser Michael Zetterer net over.

Bekijk hier de uitslagen, stad en het programma in de Eredivisie