Video: Teamgenoot De Ligt trapt assistent-trainer na

In aanloop naar het Champions League-duel van de Oude Dame met Atlético Madrid in de Spaanse hoofdstad, kreeg de spits even kortsluiting in zijn hoofd nadat hij zo op het oog te lang in het midden stond. De Argentijn gaf na een rondo de assistent-trainer duidelijk een trap na en besloot meteen hierna zijn frustratie tevens te botvieren op een reclamedoek.

Toch zal Higuain, net als Matthijs de Ligt, zeer waarschijnljk morgenavond om 21.00 uur in de basis starten in het Estadio Wanda Metropolitano in Madrid.