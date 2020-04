Tourwinnaar Egan Bernal: ’Ik heb vierenhalve maand om in vorm te komen

„We hebben nog even, maar we gaan aan de slag met onze ploeg Ineos”, verwacht Bernal. „We zullen starten in Frankrijk met het besef dat we ons goed hebben voorbereid.”

De organisatie van de Tour maakte woensdag bekend dat het uitgestelde wielerevenement op 29 augustus van start gaat. Dat was goed nieuws voor veel ploegen, die de inkomsten en publiciteit van de Tour nodig hebben. Veel renners hebben nog vragen over de Ronde van Frankrijk. Worden zij dagelijks getest op corona? Zijn alle wielerfans welkom langs het parcours?

Bernal zegt alles rustig af te wachten. Hij zit op dit moment in quarantaine in Colombia.