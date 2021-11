Misstap Noorwegen zet deur naar WK wagenwijd open voor Oranje

Noorwegen, met Feyenoorder Marcus Pedersen in de basis, heeft na de remise 18 punten, eentje minder dan Oranje. Wint de ploeg van Louis van Gaal in Montenegro, dan is Oranje niet meer in te halen door de Noren. Turkije, dat met 6-0 won van Gibraltar, heeft ook 18 punten.

In de slotfase van het duel in Oslo leek Noorwegen alsnog de overwinning te grijpen. Mohamed Elyounoussi scoorde, maar deed dat vanuit buitenspelpositie, zo oordeelde de videoscheidsrechter. In het vervolg van de wedstrijd slaagden de Noren er niet meer in doel te treffen. Bij Letland speelde Roberts Uldrikis van SC Cambuur het gehele duel.