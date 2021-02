Vincent Wevers op de vingers getikt

door

Wevers heeft tegen de afspraken in oud-turnsters benaderd die zich over hem hebben beklaagd bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit gebeurde ongevraagd en is door deze vrouwen als intimiderend ervaren. Het ISR ontving meerdere klachten over zijn handelswijze. Turnbond KNGU heeft Wevers hiervoor op de vingers getikt, blijkt uit een brief in handen van het Noordhollands Dagblad en NRC.

Tegen Wevers, de Coach van het Jaar in 2016 en vader van regerend olympisch balkkampioene Sanne Wevers, loopt inmiddels al enkele maanden een tuchtonderzoek, waardoor het hem verboden is contact te zoeken met oud-turnsters. In november werd deze zogenoemde ordemaatregel weliswaar versoepeld, maar met restricties. Wevers mocht zijn voormalige pupillen benaderen, mits zij hiermee instemden en de bond akkoord ging.

Wevers voldeed niet aan deze voorwaarden toen hij begin dit jaar enkele ex-turnsters benaderde. Tot ongenoegen van de vrouwen en tuchtorgaan ISR. Op 13 januari schreef het ISR aan Wevers ’dat het niet de bedoeling is dat u, op wat voor manier of over welk onderwerp dan ook, contact zoekt met oud-sporters’. Op 22 januari volgde een tweede aanmaning, omdat Wevers ’wederom contact heeft gezocht met oud-turnsters’.

’Onacceptabel’

Een sanctie van het ISR bleef uit. De reden is dat de KNGU, zijn werkgever, na de nieuwe melding over onheuse bejegening een gesprek met hem had en de eerder versoepelde ordemaatregel weer heeft teruggedraaid. Het ISR spreekt in de laatste brief van ’onacceptabel’ gedrag en schrijft aan Wevers dat het ’gevolgen zal hebben voor de verdere tuchtrechtelijke procedure’.

Wevers werd eind juli door oud-pupil Joy Goedkoop in een interview bij de NOS beschuldigd van fysieke mishandeling. Haar ontboezeming volgde nadat ex-bondscoach Gerrit Beltman in deze krant had opgebiecht decennialang ver over de schreef te zijn gegaan. Na de getuigenis van Goedkoop ontkende Wevers vijf dagen later in een reactie dat hij turnsters zou hebben geschopt en geslagen. Bovendien gaf hij aan na 2007 te zijn veranderd.

Uit een reconstructie van het Noordhollands Dagblad en NRC eind oktober bleek dat Wevers nog tot 2013 een schrikbewind voerde bij zijn club Topturnen Oost-Nederland (TON), waar hij eind dat jaar werd ontslagen. Daarna nam de KNGU hem aan als bondstrainer.

Vijf weken op non-actief

Afgelopen zomer werd Wevers, net als bondscoach Gerben Wiersma, na de hausse aan nieuwe getuigenissen vijf weken op non-actief gezet. In die periode staakte de bond ook het topsportprogramma voor de nationale vrouwenselectie.

Na de hervatting begin september waren Wevers en Wiersma weer welkom in de turnzaal, zij het onder toezicht van onafhankelijke waarnemers. Wevers zette zodoende het traject voort naar de Olympische Spelen komende zomer in Tokio, waarvoor het Nederlands team zich heeft gekwalificeerd.