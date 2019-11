Sport Kort: Boëtius en St. Juste verwelkomen nieuwe coach

14.25 uur: Ruim een week nadat hij was ontslagen bij 1. FC Köln, heeft trainer Achim Beierlorzer al weer een nieuwe club gevonden. De 51-jarige Duitser gaat aan de slag bij 1. FSV Mainz 05, de club van de oud-Feyenoorders Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius.

Beierlorzer volgt Sandro Schwarz op, die een week geleden werd ontslagen bij Mainz. Hij werkte eerder als hoofdtrainer bij RB Leipzig en Jahn Regensburg. In de zomer ging Beierlorzer aan de slag bij het gepromoveerde Köln, maar de resultaten in de Bundesliga vielen zo tegen dat de clubleiding besloot in te grijpen. De club uit Keulen staat met zeven punten uit elf wedstrijden op de zeventiende plaats, één plek onder Mainz dat twee punten meer heeft.

„Het is natuurlijke een curieuze situatie”, zegt Beierlorzer. „Een week geleden was ik nog trainer van Köln, nu wordt ik aangesteld bij Mainz. In deze branche kan het snel gaan.” Beierlorzer debuteert zondag met een uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim, de club van trainer Alfred Schreuder. FC Köln heeft nog geen nieuwe trainer gevonden.

Hockey: Pro League op vier locaties

13.44 uur: De nationale hockeyteams spelen in 2020 hun thuiswedstrijden in de Pro League in vier verschillende plaatsen. Dat zijn Rotterdam, Den Bosch, Utrecht en Amstelveen.

Er zijn in Nederland vijf locaties die voldoen aan de eisen van de internationale federatie FIH. Met de vijfde, Eindhoven, is afgesproken dat daar in 2021 duels in de Pro League worden gespeeld.

De beide Nederlandse teams spelen elk jaar acht thuiswedstrijden in de Pro League. Zowel de mannen als de vrouwen komen in 2020 in Nederland tweemaal uit tegen Nieuw Zeeland, Australië, Groot-Brittannië en Duitsland. Komend jaar wordt in verband met de Olympische Spelen in Tokio geen Grand Final gespeeld.

De thuiswedstrijden in de Pro League voor beide Oranjes zijn van maart tot en met juni. De Pro League is een nieuw internationaal toernooi dat dit jaar voor het eerst werd gehouden.

Alfred Finnbogason ligt geblesseeerd op de grond. Ⓒ REUTERS

Voetbal: Finnbogason voorlopig niet in actie

11.15 uur: Voetballer Alfred Finnbogason speelt voorlopig niet voor FC Augsburg in de Bundesliga. De voormalige aanvaller van onder meer sc Heerenveen heeft vorige week in de interland van IJsland tegen Turkije een blessure aan de schouder opgelopen. Hij viel in dat duel al na een half uur uit.

Waarschijnlijk komt Finnbogason dit jaar niet meer in actie. „Maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op het veld te staan”, liet hij weten. Finnbogason heeft de laatste seizoenen veel last van blessures.

Zegereeks basketballers Celtics ten einde

07:00 uur: De basketballers van Sacramento Kings hebben een einde gemaakt aan de zegereeks van Boston Celtics. Na tien overwinningen op rij moest de koploper van de oostelijke divisie in de NBA met 100-99 buigen voor de Kings: 100-99. Met nog 13,3 seconden op de klok, gooide Richaun Holmes twee vrije worpen raak. Hij bezorgde de thuisploeg uit Sacramento daarmee de winst.

Marcus Smart probeerde het nog voor de Celtics met een schot in de zoemer, maar hij miste. De ploeg uit Boston moest daardoor de tweede nederlaag van dit seizoen incasseren. De groen-witte brigade was vorige maand bij de start het nieuwe basketbaljaar onderuit gegaan tegen Philadelphia 76ers, maar boekte daarna tien zeges op rij.

LeBron James bezorgde Los Angeles Lakers de elfde overwinning. Met 33 punten en 12 assists had James een belangrijk aandeel in de zege op Atlanta Hawks: 122-101. Golden State Warriors, dat dramatisch aan het seizoen is begonnen, ging al voor de twaalfde keer onderuit. Zonder de geblesseerde sterren Stephen Curry en Klay Thompson moesten de Warriors ook buigen voor New Orleans Pelicans: 108-100.