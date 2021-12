Lewis Hamilton pakt pole position na misser Max Verstappen

Dat de druk erop lag in deze kwalificatie, was vanaf het begin al duidelijk. In Q1 miste Hamilton bij zijn eerste poging direct de eerste bocht. Bij zijn eerste geslaagde ronde was hij echter direct een kleine twee tiende sneller dan Verstappen op dat moment. Er werd vervolgens nog flink versneld in Q1 en uiteindelijk was Sergio Perez de snelste. Verstappen noteerde de vijfde de tijd, Hamilton de negende. De grootste verrassing was dat Aston Martin-coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll werden uitgeschakeld.

Bij Verstappen waren er wel de nodige frustratie na Q1. De leider in het wereldkampioenschap was bezig aan een laatste snelle ronde, toen hij in de derde sector in een verkeersopstopping terechtkwam. Hij zette in Q2 direct de toon door als eerste onder de 1.28 te duiken. Toch ging Hamilton op het eind nog even sneller en ook Perez was iets rapper dan zijn ploeggenoot. Ondertussen kende Carlos Sainz een dramatische Q2. Hij vloog een keer flink uit de bocht en ook bij zijn tweede poging ging het mis. Mede daardoor mocht Antonio Giovinazzi verrassend naar het laatste stadium van de kwalificatie.

Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

In het begin van Q3 deed Hamilton Sainz na en kwam hij buiten de baan terecht, maar hij kon zijn weg wel vervolgen. Poging twee verliep beter, maar Verstappen was ondertussen een stuk rapper dan de Brit en ook diens Mercedes-collega Bottas. Hamilton antwoordde bij zijn laatste poging met een tijd die anderhalve tiende scherper was dan die van de Nederlander. Verstappen liet tijdens zijn laatste ronde geen millimeter van de baan onbenut en dat ging vlak voor tijd mis. In de laatste sector kwam hij in de muur terecht, waardoor hij zondag achter Hamilton en Bottas start.