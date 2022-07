Weergaloze Van Gerwen verslaat Price en pakt World Matchplay

Van Gerwen begon stroef, miste wat dubbels, en zag Price snel uitlopen naar 3-0. In de finale was het echter een rit van de lange adem, met ’first to 18’ als uitgangspunt. De vierde leg was echter vrij pijnlijk voor Van Gerwen, want hoewel hij meer dan behoorlijke scores gooide lukte het hem maar niet een leg uit te gooien. Price kreeg daardoor alle tijd om ook op 4-0 te komen.

De scores van Van Gerwen waren ongekend hoog, maar zijn finishes zorgden voor frustratie Ⓒ World Match Play

Eerste dubbel

In de vijfde leg was de eerste dubbel van de Nederlander dan eindelijk een feit, waarmee hij zijn tegenstander uit Wales direct ook brak. Sterker nog: de eerst gewonnen leg van Van Gerwen was bijna een negendarter, ware het niet dat hij voor zijn finish twee pijlen nodig had. Met een break op zak uit de pauze komend bleef Van Gerwen torenhoge gemiddelden gooien, en kwam hij direct ook op 4-2. De 180-ers bleef hij ondertussen aaneen rijgen, maar het finishen liep nog altijd zeer moeizaam. Zo zette Van Gerwen Price bij 4-3 op grote achterstand, maar wist hij niet te finishen waardoor het 5-3 werd in plaats van 4-4.

’Ice Man’ ijskoud

Bij die score was het de vraag of Price aan zou sluiten bij de gemiddelden van Van Gerwen, of dat Van Gerwen zou gaan finishen op het niveau van de Welshman. Price bleef echter rustig naar zijn favoriete ’tops’ toedarten en maakte iedere kans die hij van ’Mighty Mike’ kreeg genadeloos af. Bij het ingaan van de tweede break stond het evenwel 6-4, en hoewel dat een betere stand was als tijdens de eerste pauze, kon Van Gerwen onmogelijk écht tevreden zijn.

Pryce finishte ijzersterk Ⓒ World Match Play

Het uitgooien van Price moet Van Gerwen bijkans tot wanhoop hebben gedreven, want The Iceman bleef vlijmscherp op dubbel twintig. Van Gerwen leek te buigen, maar had met dubbele bull en enkele bull een heerlijke finish in huis. Bovendien brak hij zijn opponent in de laatste leg voor het intermezzo, waardoor de schade met 9-6 nog altijd beperkt bleef.

In het vervolg van het duel bleef de Nederlander op het vinkentouw bij Price. Op zijn eigen legs kwam hij haast nooit in de problemen, maar het gat dichten met een of meerdere breaks lukte nauwelijks. Dat veranderde bij 11-9, toen Price eenvoudig wegliep maar zowaar niet wist te finishen. Van Gerwen rook bloed en brak nu wél.

Ijzersterk slot

In de 24e leg van de partij kwam Van Gerwen langszij. Price stortte bij 12-11 even volledig in, waardoor de eens comfortabele voorsprong van de Brit opeens als sneeuw voor de zon was verdwenen. Van een echte ommekeer was nog geen sprake, omdat Van Gerwen een finish van 84 net niet wist uit te gooien.

De scores zakten van beide kanten ook in, maar Van Gerwen ging wel beter finishen. Price kreeg het moeilijker en moeilijker en dat was terug te zien in de score. Zo werd het 13-13 en 14-14, en op dat moment kwam Van Gerwen voor het eerst op voorsprong.

Daarmee was het hek direct helemaal van de dam. Van Gerwen was niet meer te stoppen, gaf geen leg meer weg en was met zijn eerste match-dart direct winnaar van de partij.