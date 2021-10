Suzanne Schulting grijpt sinds tijden naast goud op ’haar’ 1000 meter

Schulting had vorige week bij de start van de wereldbeker in Beijing de 1000 meter gewonnen. De Nederlandse is internationaal gezien op de 1000 meter al geruime tijd een klasse apart, maar in de Japanse stad Nagoya eindigde haar zegereeks.

In de finale met twee Nederlandse en twee Canadese vrouwen was het ’eenling’ Santos die het goud pakte. Enkele rondes voor het einde nam de Amerikaanse met een knappe inhaalactie de leiding. Schulting reed het grootste deel van de race achterin, maar wist dankzij een sterke slotronde toch het zilver te pakken. Een dag eerder won ze in Nagoya wel de 1500 meter.

Itzhak de Laat pakte zilver op de 1000 meter. Hij moest alleen de Chinees Ziwei Ren voor zich dulden. Sjinkie Knegt won de B-finale, voor Jens van ’t Wout. In de wereldbekerstand klom De Laat naar de vijfde plaats. Hij pakte vorig seizoen bij de wereldbeker in Dordrecht al eens brons op de 1000 meter.

Shorttracksters winnen aflossing

De Nederlandse shorttracksters hebben de aflossing gewonnen. Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer zegevierden op het Japanse ijs in de race over 3000 meter voor Zuid-Korea (zilver) en Italië (brons). Voor Schulting betekende het haar derde medaille in Nagoya, na goud op de 1500 meter en zilver op de 1000 meter.

De Nederlandse ploeg pakte in de finale al snel de leiding, maar viel terug naar de laatste plaats toen Velzeboer bijna onderuit ging. De 20-jarige shorttrackster, die eerder op de dag brons pakte op de 1000 meter, maakte een misslag en bleef ternauwernood overeind. Oranje reed daarna echter snel weer naar voren toe. Schulting maakte het als slotrijdster af. De vier shorttracksters vielen elkaar vervolgens juichend in de armen.

Vorige week bij de start van de wereldbeker in Beijing hadden de vrouwen genoegen moeten nemen met zilver. Nederland nam dankzij de winst in Nagoya de leiding in het wereldbekerklassement, voor Zuid-Korea en Italië.

De Nederlandse mannenploeg, vorige week winnaar van de aflossing op het olympische ijs, ontbrak in de strijd om de medailles vanwege een diskwalificatie in de halve finales.