Oranje noodgedwongen met andere basiself

De verdedigster heeft knieklachten overgehouden aan het gewonnen openingsduel (1-0) met Nieuw-Zeeland. Van der Gragt traint sindsdien apart en moet de confrontatie met Kameroen in Valenciennes overslaan.

Dekker in beeld als vervanger

„Steef is niet fit genoeg”, zei bondscoach Sarina Wiegman. „Dat is vooral heel vervelend voor haar zelf. We gaan met haar toewerken naar de volgende wedstrijd.” Wiegman wilde niet zeggen wie Van der Gragt centraal achterin gaat vervangen. Anouk Dekker is na een schorsing weer beschikbaar. Dekker vormde geruime tijd het hart van de defensie met Dominique Bloodworth, maar ze kreeg tijdens de return van de finale van de play-offs om een WK-ticket een rode kaart. De Almelose moest daardoor tegen Nieuw-Zeeland op de tribune zitten.

Van der Gragt stond vrijwel het hele seizoen aan de kant vanwege een pees- en spierblessure. De verdedigster van Barcelona, die in aanloop naar het EK 2017 met een knieblessure kampte, was echter op tijd fit om mee te gaan naar het WK. Een fitte Van der Gragt is bij Wiegman doorgaans een zekerheid centraal achterin. Nieuwe fysieke klachten zorgen ervoor dat ze nu in ieder geval weer één wedstrijd moet overslaan.

Van Dongen

Behalve Dekker zou de bondscoach ook Merel van Dongen aan Dominique Bloodworth kunnen koppelen. Als invalster voor linksback Kika van Es leidde Van Dongen met een voorzet het winnende doelpunt tegen Nieuw-Zeeland in.